Prefeitura promove capacitação de novos funcionários do Lar Acolhedor

Objetivo da qualificação é fortalecer o trabalho de acolhimento institucional de crianças e adolescentes

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, concluiu nesta quarta-feira, 29, a capacitação de novos funcionários do Lar Acolhedor, instituição vinculada à Pasta. Foram dois dias de qualificação, focada no serviço de acolhimento institucional à crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e ou abandono social.

A coordenadora do Lar Acolhedor, Rosângela Nogueira, pontuou a importância do encontro. “Estamos aumentando a equipe do Lar Acolhedor com a chegada de novos funcionários, recebendo alguns educadores e motoristas. Antes deles entrarem, trocamos experiências e tiramos dúvidas. Explicamos o que é o abrigo, pois muita gente não conhece a nova nomenclatura de acolhimento institucional. Debatemos o atendimento realizado pela instituição e o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA”, detalhou Rosângela.

A coordenadora ainda ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Lar Acolhedor. “No Lar, acolhemos crianças e adolescentes de 0 a 18 anos que se encontram em medida de proteção. Fazemos um plano para esses menores, para que retornem para suas casas. Independentemente de quem os acolha, sejam pais, tios ou família substituta, eles têm que voltar para casa”, informou.

A palestrante e assistente social Rozana de Souza destacou as mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). “Vim apresentar as principais mudanças que o ECA trouxe para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de violência. A proposta foi pensar como era antes do ECA e como o estatuto aponta que deve ser hoje o acolhimento das crianças e adolescentes. Demos foco na função do educador, que é o profissional que está em contato diariamente com estes menores, destacando que o trabalho deve ser feito com muito zelo e atenção”, salientou Rozana.

A psicóloga Andrea Maciel pontuou o trabalho do educador no acolhimento da criança e adolescente. “O papel do educador é um desafio. É preciso ter cuidados e responsabilidade para realizar a abordagem junto ao menor e as famílias”, destacou Andrea.

A agente educadora Edna Aparecida participou da capacitação e agradeceu a experiência vivida. “Achei as palestras maravilhosas. É o meu primeiro contato com pessoas especializadas na área, apesar de já trabalhar com educação. É importante ter essas informações para entregar o melhor atendimento às crianças”, frisou Edna. Foto: Paulo Dimas