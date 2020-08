Colisão frontal envolve carro e moto na Lúcio Meira

Uma colisão frontal envolvendo um carro e uma moto ocorreu no início da noite desta sexta-feira, no km 282, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no Trevo do bairro Caieiras, em Volta Redonda. Segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da moto, de 20 anos, foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A PRF apurou que o condutor do veículo estava com a habilitação vencida e se recusou a fazer o teste de etilômetro (bafômetro). Ele foi autuado e teve o veículo recolhido ao pátio para regularização. Segundo os policiais rodoviários federais o estado de saúde da vítima não foi informado. Após a retirada dos veículos da pista o trânsito fluiu normalmente.