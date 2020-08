Covid -19: Prefeitura Municipal de Pinheiral registra 13º caso de óbito

A Prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta sexta-feira (31/07) sobre a Covid-19 e registra a confirmação do décimo terceiro caso de óbito de morador da cidade. O décimo terceiro caso de óbito é de 1 mulher, de 79 anos, que possuía comorbidade cardíaca crônica e estava internada no Hospital de Campanha Lagoa-Barra, no Rio de Janeiro.

Na cidade 313 casos foram confirmados (com 275 curas, 21 em isolamento domiciliar, 13 óbitos, 4 pacientes internados no município, 3 pacientes internados fora do município), 38 aguardando resultados (todos em isolamento domiciliar) e 667 descartados.

Os novos casos são 2 homens (de 50 e 62 anos), sendo um já curado e um em isolamento domiciliar e 3 mulheres (de 30, 47 e 52 anos), duas em isolamento domiciliar e uma curada.