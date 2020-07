Deputado Federal Delegado Antonio Furtado lamenta morte do assessor parlamentar Uilliam Armele

Foi com muito pesar que o deputado federal Delegado Antonio Furtado recebeu a notícia da morte do amigo e assessor parlamentar Uilliam Armele, na manhã de hoje (31/07), vítima do Covid-19. O assessor estava internado desde o dia 18 de julho no hospital Hinja, em Volta Redonda. Na última semana o quadro clínico piorou rapidamente e paralisou o funcionamento dos rins e outros órgãos.

– Perdemos um amigo e companheiro de trabalho. Uilliam lutou muito, mas não conseguiu vencer a batalha contra o Coronavírus. Essa é a despedida que mais dói, porque sabemos que nesta vida não vai ter retorno. Ele partiu cedo demais. Nossos sentimentos à família e aos amigos do Uilliam. Que Deus conforte os nossos corações! – lamentou o deputado.

Uillian Armele Junior tinha 44 anos, morava em Volta Redonda, era formado em Direito e trabalhava como Assessor Parlamentar do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Deixa esposa e dois filhos adolescentes.