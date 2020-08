Acidente mata criança e adultos em SP e motorista é preso em flagrante

Uma criança, de 2 anos, três homens, e uma mulher, morreram no fim da madrugada deste sábado (1º), em um grave acidente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Peruíbe, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que provocou a colisão admitiu que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir, mas se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com a PRF, ele conduzia um carro esportivo, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o carro onde estava todas as cinco vítimas fatais, que ficou completamente destruído.

O delegado informou que o condutor será indiciado por homicídio além de embriaguez ao volante. Não será arbitrado fiança para o condutor.

Por conta do acidente, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega ficou interditada por duas horas, das 4h às 6h, para a remoção dos veículos e dos corpos das vítimas, que foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande para serem identificadas. (Fotos: PRF/Divulgação)