Crime com requintes de crueldade é elucidado em Valença

Um crime com requintes de crueldade foi elucidado na manhã deste sábado, em um curral de uma fazenda, no Loteamento São Judas Tadeu, no bairro Chacrinha, em Valença.

Em apuração aos fatos reais junto à 91ª Delegacia de Polícia, a reportagem apurou que a vítima seria Evandro da Silva Santos, 41 anos. De acordo com informações do delegado Carlos César, a vítima foi morta por motivos fúteis. Pela manhã, o proprietário do curral, ao chegar ao local, se deparou com o corpo e acionou a Polícia Militar, que foi ao local para a averiguação do fato.

Sendo constatado o crime, foi feito contato com a 91ª Delegacia, dando início às investigações. De acordo com informações, já haveria um suspeito do homicídio. Seguindo nas investigações, a Polícia Civil teve informações que o possível autor esteve em um bar com a vítima e, em determinado momento, ocorreu uma pequena discussão, tendo a vítima dado um tapa no rosto do suposto autor e o ameaçou de morte.

O setor de investigação colheu informações de diversas testemunhas, que relataram a veracidade dos fatos no bar. Seguindo as investigações, as Polícias Civil e Militar prenderam o suspeito em sua residência, no bairro Varginha, onde também foi encontrada uma blusa suja com sangue.

Em depoimento, o suspeito relatou que realmente estariam bebendo no determinado bar, quando foi surpreendido com o tapa, vindo a ameaçar a vítima de morte e que esperou Evandro subir para o curral onde ele morava, o surpreendendo com um mata leão, seguido de socos e chutes. Com a vítima desacordada, o autor jogou gasolina e pôs fogo no corpo.

A perícia criminal foi feita e o Corpo recolhido para o Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda. A atuação conjunta das Polícias Militar e Civil foi fundamental para a prisão do autor do crime, que segue preso na carceragem da 91ª Delegacia. Matéria do Jornal Valença/Sandro Barra