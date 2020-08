Fiocruz produzirá 100 milhões de doses da vacina de Oxford

O governo federal editará uma Medida Provisória destinando R$ 2 bilhões para a Fiocruz fechar o acordo com a Universidade de Oxford e o laboratório suíço Astrozeneca para produzir cem milhões de doses da vacina contra o coronavírus no Brasil. A informação passada na sexta-feira (31), pelo ministro Eduardo Pazuello ao presidente da Comissão do Coronavírus da Câmara, Dr. Luizinho (PP-RJ). As informações foram divulgadas pelo colunista do jornal O Globo, Ancelmo Góis.

O plano é produzir 15 milhões de doses em dezembro deste ano, 15 milhões em fevereiro de 2021 e 70 milhões ao longo do primeiro trimestre de 2021.

O acordo com a Universidade de Oxford inclui transferência de tecnologia e os equipamentos necessários para que os laboratórios da Fiocruz, no Rio de Janeiro, produza a vacina.