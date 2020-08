Resende chega a 47 óbitos por Covid-19

A prefeitura de Resende informou na noite de sexta-feira (31) que a cidade soma 47 mortes causadas pela Covid-19.

Segundo a prefeitura, as novas vítimas são dois homens. Um deles, de 82 anos, estava internado no Hospital de Emergência e era hipertenso. O outro tinha 40 anos e estava internado em um hospital particular.

A cidade contabiliza um total de 1.216 pacientes infectados. Destes, 1.058 são considerados recuperados, pois passaram pelo período necessário em isolamento e não apresentaram mais os sintomas da doença.