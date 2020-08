Advogado Gabriel Altino morre em Barra Mansa

Gabriel Altino Campos, de 88 anos, um dos advogados mais tradicionais de Barra Mansa, morreu na madrugada deste domingo, vítima de insuficiência renal, no Hospital Santa Maria, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Gabriel era um dos advogados mais antigos em atividade no município. Casado com a presidente da creche Menino Jesus, Vilma Marins Campos, deixou também filhos, netos e bisnetos.

Filho de Altino Cypriano da Silva e de Idelsuita Lopes da Silva, nasceu na cidade de Perdões, no sul do Estado de Minas Gerais, no dia 15 de maio de 1932. Em 1945 mudou-se para Barra Mansa onde estudou no Colégio Verbo Divino, se destacando por obter o melhor aproveitamento e as melhores notas como primeiro aluno em todo o curso no período de l947 a 1950. Em 1954 se formou em técnico de contabilidade. Em seguida, cursou na primeira turma de direito da Sobeu (UBM), formando-se em 1970.

Trabalhou na Companhia Metalúrgica Barbará, (Saint Gobain) de 1959 a 1973 e em seguida se associou na empresa Rodoviário Saudade, onde permaneceu como sócio até 1997.

Foi diretor da Provedoria da Santa Casa de Barra Mansa por 16 anos e da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agro Pastoril e Prestadora de Serviços) por inúmeros anos, sendo eleito pela primeira vez em 1957, ficando na diretoria até 2015. Devido ao longo tempo de serviços prestados, recebeu em 2009 a placa de prata, em alusão ao tempo de dedicação na entidade. Em 2014, recebeu da Ordem dos Advogados de Barra Mansa (OAB) a medalha Pedro Monteiro Chaves em reconhecimento ao trabalho realizado em prol dos advogados.