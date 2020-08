Policiais militares foram checar uma denúncia no final da tarde deste domingo, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo numa área de mata do bairro Roma II, em Volta Redonda. Os policiais do Grupamento de Ações Táticas da PM e do Serviço Reservado foram recebidos a tiros.

Os agentes revidaram e um suspeito foi detido e as drogas apreendidas. O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.