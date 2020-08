Ilha São João recebe mais um dia de culto religioso no sistema drive in

Cerca de 80 carros participaram da celebração e mais de 200kg de alimentos foram arrecadados

Mais um culto religioso foi realizado na noite deste sábado, dia 1°, no modelo drive in em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda. A celebração aconteceu na Ilha São João, organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no bairro Jardim Europa. O encontro foi voltado para o público jovem e contou com a presença de 80 carros e foram arrecadados mais de 200kg de alimentos.

Todas as medidas de distanciamento e sanitárias foram tomadas para a prevenção ao novo coronavírus. Telões foram distribuídos pelo local e todos os fiéis puderam acompanhar o culto confortavelmente de dentro de seus automóveis.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, afirmou que a Ilha São João está aberta para sediar celebrações religiosas de todas as crenças. “Conseguimos achar uma solução para todos possam celebrar suas crenças em um lugar democrático e sem colocar sua saúde em risco, já que cada família permanece dentro dos seus veículos”, disse Samuca.

O projeto de realização das celebrações religiosas na Ilha São João é realizado em conjunto pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) e de Comunicação (Secom). Dentre as normas definidas para participação estão a permanência no próprio carro, sem nenhum contato entre pessoas, e os frequentadores precisam manter o uso das máscaras e ainda as orientações de higiene como o uso do álcool em gel.

O espaço pode receber uma média de 200 veículos por cerimônia e a utilização deve ser agendada previamente na prefeitura.

Secom VR – Fotos de Evandro Freitas