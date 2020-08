Jovem procurado pela Justiça é preso em Rio Claro

Um jovem, de 25 anos, procurado pela Justiça por associação ao tráfico de drogas foi preso na noite de sábado, na Praça Padre Ezequiel, no distrito de Lídice, em Rio Claro. Segundo policiais militares, ele seria um dos foragidos da operação Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), deflagrada no ano passado, denominada “Martelo de Thor”.

O suspeito, segundo a polícia, junto com outros dois fugitivos estaria morando em Lícide. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Rio Claro.

Policiais apreendem drogas na região

A Polícia Militar apreendeu no sábado (1º), em Angra dos Reis e Barra do Piraí, maconha e cocaína. Em Barra do Piraí, a ação aconteceu na Rua E, no bairro Roseira.

Segundo a PM, os agentes foram até o local verificar a informação de que o proprietário das drogas estava próximo a uma quadra poliesportiva do bairro. Ao chegarem, não encontraram o suspeito, que já foi identificado pelos agentes, mas encontraram 90 sacolés de cocaína, e 11 tabletes de maconha.

Já em Angra, um homem, de 56 anos, foi preso com 102 pinos de cocaína e nove tiras de maconha. A ação aconteceu na Rua Altada, no Morro da Fortaleza, no Centro da cidade.

Além das drogas, a PM apreendeu com o suspeito R$ 29. Foto: PM/Divulgação