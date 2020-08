Agentes do 28º BPM prendem jovem com arma em Pinheiral

Policiais militares foram informados, na tarde desta segunda-feira, por volta das 16 horas, sobre um casal (o jovem de 21 e a acompanhante de 22 anos), que estaria em um veículo com placa de Volta Redonda, para entregar uma arma que teria sido negociada, em Pinheiral.

Os agentes foram até o local e com a chegada do veículo fizeram a abordagem na Rua Helena Correia de Miranda, no bairro Palmeiras. A arma, desmuniciada, foi encontrada dentro do carro. O jovem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, da cidade, onde permaneceu preso. A jovem foi ouvida e liberada em seguida.