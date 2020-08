Grave acidente deixa 8 mortos e 30 feridos em São José dos Pinhais

Um grave acidente ocorrido na BR-277, por volta de 22h40m, em São José dos Pinhais (PR), deixou 8 mortos e 30 feridos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações, o acidente teria acontecido devido a um incêndio na beira da estrada.

A visibilidade na pista ficou bastante prejudicada pela fumaça e pela neblina, o que teria ocasionado o engavetamento de 22 veículos. O Comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Prestes, informou que sete pessoas foram encontradas mortas no local, duas vítimas foram encaminhadas ao hospital em estado grave, cinco pessoas estavam com lesões, mas sem risco de morte e mais dezesseis tiveram ferimentos leves. A oitava morte ocorreu no hospital.

Os veículos envolvidos no acidente foram: Quinze carros leves, cinco motocicletas, uma viatura da Polícia Militar e um caminhão.

O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da pista e somente foi liberado por volta das 3 horas. Foto: Reprodução TV