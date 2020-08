Polícia Militar aborda homem com pistola dentro de ônibus em Resende

Uma denúncia anônima para o 37º BPM resultou na abordagem de um homem, de 42 anos, que não teve o nome revelado, por volta das 10h20min, com uma pistola dentro de um ônibus da Viação Penedo, na Rodovia Presidente Dutra, no bairro São Caetano, em Resende.

Os policiais agiram rápidos e conseguiram abordar o suspeito dentro do ônibus com uma Airsoft. O homem alegou que estava levando a arma para passar por uma reforma. Ele apresentou a nota fiscal da pistola e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Resende, para apreciação do delegado. Ele foi ouvido e liberado pouco depois com a arma.