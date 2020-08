Atestado médico adia presença de Paulinho do Raio X em audiência da CP

Comissão Processante da Câmara Municipal de Volta Redonda

O vereador Sidney (Dinho) do Patriota, presidente da Comissão Processante da denúncia recebida pelo plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda face ao Vereador Paulinho do RX, informou que a audiência prevista para a data de hoje, onde o vereador Paulo Cesar Lima da Silva seria ouvido, deixou de ser realizada pela ausência do vereador e substituição de seu advogado de defesa.

– Na hora marcada, compareceu a audiência o Dr. Carlos Roberto Bento, novo advogado de defesa constituído pelo vereador Paulinho do RX. O Advogado se apresentou a comissão com o substabelecimento dos poderes dos outros advogados, um atestado médico do vereador por 5 (cinco) dias e uma petição com pedido de vistas dos autos, haja vista que estava entrando no processo naquele momento. Recebemos a documentação e abrimos vistas dos autos por 3 (três) dias, já intimando o vereador, na pessoa de seu novo advogado, para seu depoimento na próxima segunda feira, dia 10 de agosto, no mesma hora e local.

Dinho explicou que a concessão de vistas ao processo se dá em respeito ao princípio constitucional de ampla defesa e contraditório, bem como às prerrogativas dos advogados no exercício de suas funções, mas garantiu que a comissão encerrará seus trabalhos dentro do prazo.

Após colher o depoimento do vereador Paulinho do RX, a Comissão abrirá vistas do processo à sua defesa para razões escritas, no prazo de 5 (cinco) dias. Logo a seguir, a Comissão Processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento em cumprimento ao que prevê o artigo 5°, inciso V, do Decreto Lei 201/67.