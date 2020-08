Deputado Federal Antonio Furtado participa de lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Amorim para prefeitura do Rio

A Executiva Estadual do PSL-RJ lançou na noite de ontem (03/08) os pré-candidatos à Prefeitura e Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O deputado federal Delegado Antonio Furtado, primeiro vice-presidente do partido, esteve no evento, que apresentou a dobradinha majoritária: deputado estadual Rodrigo Amorim, e deputado estadual Alexandre Knoploch.

– Acreditamos que o PSL fará história nessas eleições em todos os municípios. Nosso partido luta por valores cristãos, da família, geração de empregos e segurança pública. Queremos demonstrar o nosso compromisso não só na concretização das nossas bandeiras, mas em fazer com que os municípios possam avançar – declarou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Muito satisfeito com o resultado do lançamento das pré-campanhas, o presidente do partido no Rio, deputado federal Sargento Gurgel reafirmou o crescimento exponencial das nominatas em todo o Brasil e a intenção em manter os ideais do PSL.

– Temos como prioridade o lançamento de candidatura própria, o que não impede que, em algumas cidades, termos pré-candidatos de partidos com afinidade com o PSL. Não existe possibilidade de aliança nossa com partidos da esquerda – considerou Gurgel.

O pré-candidato a prefeito, deputado Rodrigo Amorim, destacou o apoio do povo Brasileiro ao escolher a direita para restaurar a ordem, durante o evento, que também contou com a presença dos deputados federais Lourival Gomes, Daniel Silveira e Professor Josiel e o secretário de Ciência e Tecnologia, Leo rodrigues.

– O povo Brasileiro fez uma opção pela direita para, justamente, resgatar várias situações que eram insolúveis em governos anteriores. A grande onda do bem continua. Nós, pré-candidatos do PSL, defendemos bandeiras importantes. Vamos restaurar a ordem e avançar nas áreas que estão sucateadas nos municípios como na educação, saúde e também na geração de empregos, problema agravado pela pandemia – destacou o pré-candidato a prefeito do Rio, Rodrigo Amorim.