Um homem, identificado como Alexsandro da Silva Pereira, foi assassinado na noite desta terça-feira, por volta das 21h30min, na Rua 1.026, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. A vítima foi morta dentro de seu carro, um Gol branco, com vários tiros. A Polícia Militar esteve no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o homem já estava sem vida.

O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda. Foto: Redes Sociais