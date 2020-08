Nova rede de esgoto vai beneficiar dezenas de famílias em Volta Redonda

Prefeitura está investindo cerca de R$ 24 mil em obra no bairro Água Limpa

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), iniciou nesta semana a construção de 114 metros de rede coletora de esgoto e dois poços de visita na Rua Eloi Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa. Com investimento de aproximadamente R$ 24 mil, a obra vai beneficiar cerca de 100 pessoas.

“Estamos atendendo famílias que há muito tempo reivindicavam essa melhoria ao poder público. Mesmo com a pandemia, estamos trabalhando bastante para garantir e melhorar os serviços ao cidadão”, afirmou o prefeito Samuca Silva, que visitou a obra na manhã desta terça-feira, dia 4, acompanhado do diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca, e do vereador Fábio Buchecha.

Oliveira Bicalho, morador do bairro, também visitou a obra pela manhã e elogiou o investimento. “Quero agradecer pela oportunidade de realizarmos um sonho. Está acontecendo tudo certinho”.

A obra tem previsão de ser concluída em um mês e as equipes contam com o apoio de caminhões e retroescavadeiras. De acordo com o diretor-presidente do Saae-VR, mais investimentos desse porte serão feitos no bairro.

“Em breve, será licitada uma obra também para a construção de rede de esgoto nas proximidades do Túnel 20, beneficiando mais moradores da região”, acrescentou Zeca, lembrando que Volta Redonda tratava 17% do esgoto antes do atual governo e atualmente, trata 37% do esgoto.