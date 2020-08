Polícia Militar apreende jovens com drogas em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento quando decidiram abordar um Gol (vinho) na tarde de segunda-feira, por volta das 16h30 min, na Estrada Santa Clara, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

No veículo estavam três jovens que passaram por revista. Com o jovem, de 23 anos, os agentes apreenderam 10 pinos de cocaína. Como suspeito, de 26 anos, um pino vazio que ele disse ter comprado com o primeiro jovem. Com o suspeito, de 23 anos, os agentes encontraram R$200.

Com apoio de GAT I e II, os agentes foram até a residência do jovem, de 23 anos, onde a entrada foi liberada pelo próprio suspeito. Ele informou que na cozinha havia um pote de fermento e mais 30 pinos de drogas.

Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde o jovem, de 23 anos, foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Os demais foram ouvidos como testemunhas e liberados em seguida. Foram apreendidos 40 pinos de cocaína.