Policiais militares encontram mulher inconsciente ao volante após ser agredida em Resende

Policiais militares prenderam na madrugada de domingo, um homem, de 40 anos, suspeito de agredir duas pessoas que estavam em seu veículo Nissan March, prata, na Rua Saulo Rachid, no bairro Campos Elíseos, em Resende.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando ouviram gritos de pedido de socorro vindos de dentro do veículo. Os agentes viram quando outro homem saiu do veículo e tentou retirar, sem sucesso, o suspeito do veículo.

Os policiais foram até o local e encontraram uma mulher inconsciente ao volante, possivelmente vítima de agressão. O suspeito ainda a ameaçou e ofender os policiais. Segundos os agentes, o homem teria oferecido R$ 300 para não ser preso, e ameaçou usar sua influência para afastar os militares da corporação.

As duas vítimas, que estavam no carro, foram levadas para o Hospital de Emergência de Resende. O suspeito ficou preso na 89ª DP (Resende), após ser indiciado por lesão corporal, tentativa de suborno e desacato.