Colisão entre carro e moto deixa motoqueiro gravemente ferido na Dutra

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto deixou o condutor da moto gravemente ferido por volta das 18 horas, na altura do km 258, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão ocorreu na pista de retorno, no entroncamento da Dutra com a Rodovia dos Metalúrgicos, entre um Fiat Idea com placa de Barueri (SP) e uma moto Honda CBX Twister, com placa de Volta Redonda.

Segundo a PRF o motociclista foi socorrido com ferimentos graves pela equipe de resgate médico da concessionária para o Hospital São João Batista em Volta Redonda. A equipe da 7ª DEL PRF apurou que o condutor do Fiat/Idea, de 80 anos, ao fazer uma conversão irregular acabou cruzando transversalmente à frente da motocicleta, que não teve como desviar, ocorrendo a colisão. O condutor do Idea nada sofreu.

Ele contou que seguia de Juiz de Fora/MG para São Paulo, tendo errado o acesso para a Dutra no sentido São Paulo. A equipe PRF efetuou registro de Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do condutor do Fiat/Idea, devido ao crime de trânsito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, por ter sido responsável pelo acidente que causou as lesões no motociclista, tendo o motorista assinado um termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado. Ele foi liberado em seguida.