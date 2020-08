Comércio no Dia dos Pais funciona até às 18 horas neste sábado, em Pinheiral

A Prefeitura de Pinheiral informa que foi aprovado o Decreto Municipal nº 2.880 que autoriza excepcionalmente, a flexibilização de estabelecimentos comerciais, no próximo sábado, 08 de agosto, véspera do Dia dos Pais (09/08), podendo funcionar de 8h às 18h, mediante regras de prevenção e combate a Covid-19 apresentadas anteriormente.

“Uma data importante se aproxima, que é o Dia Pais. O comércio da nossa cidade segue aberto atendendo em horários estratégicos, mas excepcionalmente neste sábado (08-08), que é véspera do dia dos Pais, conforme o decreto o comércio vai poder ficar aberto de 8 até às 18h, seguindo restrições para o funcionamento e respeitando às recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). O nosso apoio nesse momento de enfrentamento à pandemia aos comerciantes da nossa cidade é indispensável. Colaborem com o fortalecimento do comércio da nossa cidade. Façam as suas compras aqui! Vamos passar por isso juntos e nos tornar mais fortes”, disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

A autorização expedida na última segunda-feira (03), engloba estabelecimentos comerciais regulados pelo Decreto nº 2.830 de abril de 2020 que flexibilizou o horário do comércio do município de Pinheiral sob a determinação de outras providências.