Prefeitura de Porto Real segue realizando revitalizações de próprios municipais

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizou nos últimos dias diversas melhorias em próprios municipais. Estão recebendo intervenções a Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição, no bairro Village, a Lagoa do bairro Jardim das Acácias e área de convivência do bairro Novo Horizonte.

Creche

Na primeira etapa dos serviços está sendo realizada a manutenção da tela de proteção no entorno da unidade. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos explicou que também foi solicitada a retirada de vazamentos, a revisão do sistema hidráulico e a pintura de toda unidade conforme o projeto de revitalização das unidades da Rede Municipal de Ensino. A previsão é que os serviços sejam concluídos ainda neste mês. A Secretaria destaca também que neste ano a unidade passou por outras melhorias como: troca de lâmpadas; instalação de quadros brancos nas salas e a manutenção da rede elétrica.

Lagoa do Jardim das Acácias

Na atual etapa, os serviços estão voltados para a construção do anfiteatro, da ponte sobre a superfície líquida que ligará os dois lados da lagoa e também da calçada no entorno do local. Também fazem parte do projeto de urbanização da Lagoa: a implantação de 862 m² de pista de caminhada; playground; área gramada com 3.680 m² e o plantio de 6.869 plantas ornamentais e nativas da Mata Atlântica.

Na primeira etapa dos serviços, foi realizado o processo drenagem fundo do corpo hídrico para a retirada de detritos. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a ação teve intuito de auxiliar a preservação do local e de proporcionar melhores condições ambientais para o meio biótico da Lagoa.

Área de convivência Novo Horizonte

Na quarta, 29 de julho, a Prefeitura iniciou o processo de revitalização da área de convivência conhecida como “Praça da Faetec”, no bairro Novo Horizonte. O local passou por reforma e pintura dos bancos e mesas, do telhado dá área coberta e dos muros no entorno da praça. Além disso, também foram feitas a revisão elétrica e a padronização com a instalação das luminárias de LED. A previsão é que as benfeitorias sejam concluídas na sexta, 7.