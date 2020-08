PRF prende homem com veículo roubado na Dutra, em Porto Real

Equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) prendeu na tarde desta quarta-feira, por volta das 15h45mn, um homem de 35 anos, conduzindo um VW/Jetta (branco) com placa do Rio Grande do Sul, no km 296, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Porto Real.

Durante fiscalização os policiais observaram que o documento do veículo apresentado pelo motorista (CRLV) possuía indícios de falsificação. Ao realizar inspeção veicular minuciosa, os agentes verificaram que os itens de identificação do veículo apresentavam indícios de adulteração.

Os policiais rodoviários federais descobriram que o veículo original tinha registro e licenciamento no município de Porto Alegre (RS), com ocorrência de roubo em 11 de novembro de 2015. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência foi encaminhada para 100ª DP de Porto Real para registro do fato e recuperação do veículo roubado.