PRTB de VR lançará prefeito e vice nas eleições 2020

– Ex-vereador Dr. Jair Nogueira e a advogada Dra. Irani Martins são os pré-candidatos da legenda;

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Dr. Jair Nogueira e a advogada Dra. Irani Martins são os pré-candidatos a prefeito e vice do PRTB para a prefeitura de Volta Redonda nas eleições de novembro. Animado e com a chapa formada, o presidente da legenda na cidade, Laiam Bergone, diz que a campanha contará com o apoio do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele, recentemente, declarou que será cabo eleitoral do partido nas eleições municipais em todo o país.

“Existe a possibilidade de fazermos uma chapa puro sangue com o Dr. Jair e a Dra. Irani. Eles têm experiência de vida, de luta e de rua e se identificam com os ideais do partido, que são defender em primeiro lugar, a pátria e família”, afirma Laiam, destacando que o PRTB tem a força da vereadora Rosana Bergone, que é pré-candidata à reeleição.

A convenção acontecerá em agosto, e dos 45 pré-candidatos a vereador, sairão 32 para a composição da chapa. “Planejamos ocupar pelo menos duas ou três cadeiras da Câmara Municipal. Dez pré-candidatos já foram testados em eleições anteriores e bem votados. Vamos chegar lá com o empenho dos nossos pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereadora Bergone”, ressalta Laiam.

“Estamos conversando também com o Republicanos, por ser o único partido que tem os mesmos ideais que o PRTB tem, para uma eventual coligação”, disse Laiam, informando que esta possibilidade tem o respaldo do presidente estadual, Jimmy Pereira. “Não descarto que podemos nos unir para decidir pelo melhor para Volta Redonda, porque a cidade está sem opção. Isso fortalece o nosso desejo de lançar a chapa para o executivo”, completou Laiam.

Jair Nogueira está honrado com o convite do partido

Médico, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-candidato a prefeito nas eleições de 2012, Dr. Jair Nogueira, disse que está honrado com o convite do PRTB. “É a hora de excluirmos da vida pública o vício de muitos candidatos que já tiveram as suas oportunidades. Se não deu certo com este atual prefeito, vamos chamar de volta quem já governou? Vamos chamar de volta caudilhos? Não, não é por aí”, argumenta ele. “Estou à disposição do partido e apoio o que for melhor para a nossa legenda”, afirmou Nogueira.

Irani Martins está há 35 anos militando na política da cidade

A advogada Dra. Irani Martins, militante na política há 35 anos, já foi conselheira tutelar e candidata a vice-prefeita na chapa do candidato Jorge de Oliveira, o Zoinho, em 2008. “Quero ajudar a nossa cidade, pois a situação atual está um caos. Mas, não adianta só ficar criticando, temos que tentar ser eleita para concretizar as ideias”, disse. “O PRTB é um partido forte, sério e tem condições de sair vitorioso no pleito eleitoral”, afirmou. “A prefeitura precisa de um governante que seja “humano” e olhe para todos”, completou.

Rosana Bergone diz estar preparada para um segundo mandato

A vereadora Rosana Bergone lembrou que conhece a vida profissional e política do pré-candidato, Dr. Jair. Sobre a Dra. Irani, disse que ela tem uma grande luta em defesa das pessoas. “Eu sei do trabalho que o Dr. Jair realiza em prol da saúde, como atuou na Câmara e todos que o conhecem sabem do seu caráter, responsabilidade e do bem querer para com a cidade, pois é um político nato”, falou.

“A Dra. Irani batalha em defesa das pessoas, desde o Conselho Tutelar. A mulher negra para estar na política enfrenta preconceitos. Mas, ela encara todos os desafios e tem ciência que quando se quer, tudo é possível. Tem capacidade para ajudar a reconstruir a cidade”, afirma a vereadora, motivada com as pré-candidaturas.

Rosana disse ainda que, na Câmara, procurou fazer o que as pessoas esperavam dela. “Honrei os votos que recebi. E, se for da vontade de Deus e do povo que eu volte, terei muito a realizar. Com a experiência adquirida nestes quatro anos, poderei fazer mais pela nossa cidade e pelas pessoas em um segundo mandato”, pontua, frisando que sua postura no legislativo é de independência em relação ao governo municipal.