Samuca não descarta candidatura à reeleição

O prefeito Samuca Silva está propenso a mudar de opinião e vir candidato à reeleição no pleito deste ano. Foi o que ele deixou transparecer em duas oportunidades. Nesta quarta-feira, ele disse que está reavaliando sua decisão e que pode disputar a eleição por falta de propostas dos pré-candidatos até o momento.

Segundo o chefe do executivo, os atuais candidatos estão perdendo tempo discutindo fake News e não apresentaram nenhum plano de governo até o momento. O chefe do executivo disse que falta ainda um mês para tomar uma posição.

COLETIVA DE IMPRENSA

No dia 4 de junho, Samuca convocou a imprensa para uma coletiva no Salão Branco do Hotel Bela Vista, para informar que não disputaria a reeleição. Samuca deixou transparecer que poderia mudar de ideia quando foi perguntado se o candidato que ele apoiaria não decolasse, mas ele continuou defendendo o momento difícil da pandemia.

– Minha responsabilidade hoje é salvar vidas e não fazer política eleitoral. Tenho me empenhado bastante para salvar vidas. Não consigo pensar em política, fazer articulações sabendo que meu povo está morrendo e com medo. Nossa cidade não pode parar, temos que ativar a economia e recuperar os empregos perdidos – disse Samuca Silva.

Na ocasião o prefeito tinha como seu candidato o ex-secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, nome que não decolou na disputa para prefeito. Agora surgiu o nome de Toninho Orestes, que tem a simpatia do eleitorado do município de Volta Redonda.

Durante a coletiva, Samuca disse durante a coletiva que pretende tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, do Estado do Rio de Janeiro, em 2022. Sobre os pré-candidatos até o momento o prefeito elogiou o seu ex-secretário de Infraestrutura Toninho Oreste e fez uma citação sobre o nome do médico Paulo César Baltazar.