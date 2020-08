Samuca Silva visita bairro São Sebastião e conversa com moradores

Prefeito ouviu população sobre melhorias implantadas no local

Em visita ao bairro São Sebastião na manhã desta quarta-feira, dia 5, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, conversou com moradores sobre ações e obras implantadas no bairro e ouviu sugestões para mais melhorias na região. Para Samuca, o bairro carecia de intervenções e da proximidade com os serviços do poder público.

“Quando assumimos, o São Sebastião era um bairro onde a população cobrava mais serviços da prefeitura. O posto de saúde estava parado e inauguramos depois da reforma, conseguimos que o bairro tenha sinal de celular, além da internet de qualidade na escola”, enumerou o prefeito.

Um dos primeiros locais visitados pelo prefeito foi a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Leonidia Maia de Abreu Cordeiro. No local, Samuca conversou com a equipe e pacientes e disse que irá sanar algumas pendências da unidade. A UBSF foi inaugurada em 2019 e atende mais de mil famílias, que antes tinham que buscar atendimento no bairro São Luiz.

Em seguida, o prefeito foi conferir de perto o funcionamento das duas torres repetidoras de sinal de celular, que foram entregues em junho deste ano. Com mais de 30 anos de criação, o bairro não tinha o sinal para telefonia celular. O investimento na melhoria foi de mais de R$ 200 mil, através da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR). Além das duas torres, a escola e a unidade de saúde ganharam internet de alta velocidade, através de uma rede instalação de fibra óptica.

O bairro também recebeu outras melhorias, como uma ação integrada que levou serviços públicos aos moradores. Equipes do Na Hora e da Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab) realizaram atendimento à população na quadra da Escola Municipal Paulo Freire. A equipe do Na Hora realizou o cadastro de currículos no Sistema Nacional de Empregos (Sine) e conversou com os moradores sobre a importância de sempre manter os dados atualizados e monitorar as vagas que são abertas diariamente. Além da captação de currículos, também foram disponibilizadas à população algumas vagas em aberto.