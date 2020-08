Carro bate em moto e motorista deixa o local do acidente em Piraí

Um acidente envolvendo um carro e uma moto ocorrido por volta das 16 horas, desta quinta-feira, deixou um casal que estava na moto com ferimentos, no km 240, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A equipe da 7ª Delegacia de Polícia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e constatou que um automóvel, não identificado, colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG 125 FAN com placa de Caraguatatuba (SP).

O casal que estava na moto caiu e ficou ferido. O motorista do veículo atropelador fugiu do local sem prestar socorro. A PRF tentou encontrar o veículo atropelador, mas não obteve sucesso. O casal, o condutor de 34 anos e uma mulher que estava na garupa da moto, de 30 anos (marido e mulher), foi socorrido pela equipe de resgate da CCR NovaDutra e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Durante o atendimento do acidente os policiais constataram que o condutor da motocicleta não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo multado em R$ 880,41. Como a motocicleta foi atingida por outro veículo, não sendo responsabilidade do motociclista, não houve crime cometido por ele, apenas infração de trânsito por não possuir CNH.