Com mais de 200 vendedores, VR Compras é opção para compras online durante a pandemia

O Dia dos Pais deverá ser marcado por uma importante mudança de hábito da população. Com a pandemia, os consumidores têm buscado o comércio eletrônico como opção, procurando todos os tipos de itens e diversas pesquisas já apontam o crescimento da intenção de compras online, comparado ao mesmo período do ano passado.

Em Volta Redonda, a Prefeitura Municipal saiu na frente e criou o site Compras VR, que surgiu com a intenção de criar uma nova possibilidade para que donos de lojas, artesãos e prestadores de serviços tenham seu negócio exposto em uma plataforma online e 100% gratuita, possibilitando a continuidade de suas vendas e, assim, movimentando a economia local. A plataforma digital já conta com 446 compradores cadastrados e possui 226 vendedores ativos dos mais diversos setores como vestuário, eletrônicos, armarinho, games, pet shop, entre outros.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, lembrou que o comércio digital está se adequando a nova tendência econômica e, também, priorizado ações na internet para oferecer produtos nesse período de pandemia para que os consumidores não precisem sair de casa, efetuando uma compra de forma segura e moderna.

“O mercado digital tem crescido em níveis exponenciais. Com isto, é necessário se adequar. Diferente das plataformas usuais, o Compras VR não realiza a cobrança de nenhuma taxa nem mensalidade em momento algum em nenhum tipo de transação financeira. Todo o procedimento de compras e venda é realizada diretamente entre as partes”, explicou o secretário.

Para se cadastrar, basta ter inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com alvará expedido pela Prefeitura de Volta Redonda. Já os artesãos deverão estar cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura do município.

COMO CADASTRAR SEU NEGÓCIO – Basta acessar o Compras VR e selecionar a opção “SOU VENDEDOR, CADASTRAR” e preencher todos os campos do formulário em sua tela. Os lojistas, após essa primeira etapa, serão redirecionados para outra janela, onde deverão realizar o cadastro com as informações da sua loja, descrevendo seu negócio e incluindo os seus produtos. Após completar todos os campos necessários a loja está pronta para ser exibida.