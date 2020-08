Polícia Civil deflagra “Operação Vale Verde” e prende oito homens com mandados de prisão

A Polícia Civil de Volta Redonda, comandada pelo delegado Victor Tuttman, Titular da 93ª DP, deflagrou no início da manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas, uma operação denominada “Vale Verde”, cujo objetivo foi cumprir mandados de prisão, na cidade de Volta Redonda.

Segundo o delegado, cerca de 50 policiais civis de várias delegacias do 5ª DPA participaram da operação que buscava 15 mandados contra criminosos na região expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda.

Foram presos oito homens com mandados até o final da manhã de hoje. São criminosos da Coreia e Vila Aliança, no município do Rio de Janeiro, Vale Verde e Belo Horizonte (Volta Redonda) e Belém e Sapinhatuba (Angra dos Reis).

Segundo o delegado, os presos agem além das fronteiras estaduais. A organização controla uma rota terrestre de tráfico de drogas que atravessa os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

Os envolvidos estariam envolvidos no sistema de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, negociações de veículos de luxo, endereços fictícios e “laranjas” dos reais proprietários de bens adquiridos com o dinheiro auferido com a venda de drogas.

Durante a operação foram apreendidos um Drone, telefones celulares e anotações do Tráfico de Drogas.

Segundo Tuttmam, Volta Redonda é assolada pela atuação de duas largas organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas.

Neste momento, as buscas seguem em curso, inclusive em condomínios de classe média alta, no Recreio dos Bandeirantes, na capital do estado.

Disque Denuncie pelo Whatsapp da 93ª DP: Tel.: 024 99924 2496, pelo serviço 197 ou pelo Disque Denúncia: 2253 1177. O sigilo é garantido.