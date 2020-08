Polícia Militar apreende quase R$ 10 mil de mulher em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma denúncia na tarde desta quinta-feira sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local, mas os suspeitos fugiram quando viram a presença dos agentes. Uma mulher, de 27 anos, que estava nas proximidades foi abordada.

No interior da bolsa os agentes encontraram R$ 9.810,00. A mulher chegou alegar que o dinheiro seria do auxílio reclusão acumulado e o total chegaria a R$ 54 mil. Os agentes reconheceram a mulher como companheira de um gerente do tráfico. Ela foi conduzida à delegacia junto com o dinheiro. Ela foi ouvida na delegacia e liberada. O dinheiro ficou apreendido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.