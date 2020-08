PRF flagra caminhão com carga com indícios de fraude em Paraíba do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quarta-feira, um caminhão carregado com 20 manilhas de concreto com indícios de fraude na nota fiscal no km 182, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul.

A PRF encaminhou a nota fiscal para a Barreira Fiscal de Levy Gasparian, município vizinho, para verificação. O motorista foi notificado por fraude fiscal e o caminhão ficou apreendido.

Segundo a PRF, o veículo e a carga ficaram retiros para que as pendências fiscais sejam resolvidas. O motorista assinou um termo em que se compromete a se apresentar à Justiça sempre que for solicitado e vai responder pelo crime em liberdade.