PRF flagra carreta adulterada na Lúcio Meira, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em fiscalização de rotina por volta das 18h30min, desta quarta-feira, quando abordaram um motorista, de 29 anos, conduzindo uma carreta Scania/T113t (vermelha) com o semirreboque ostentando placa de Anchieta (ES), no km 275, da Rodovia Lúcio Meira, em Barra do Piraí.

Após consulta aos sistemas, os policiais, verificaram que o semirreboque constava irregularidade, levantando suspeitas dos agentes rodoviários. Durante a verificação minuciosa dos sinais identificadores foi constatado que o veículo possuía características diferentes do fabricante original.

Em virtude da forte destruição dos números do chassis e demais identificadores, não foi possível realizar a identificação do veículo original. O condutor que se deslocava do Espírito Santo para São Paulo, informou que desconhecia os fatos e que comprou o veículo de outro homem que foi identificado e provavelmente será convocado para esclarecimentos dentro do processo de investigação da 88ª DPC.

O motorista prestou de depoimento na delegacia e foi liberado.

O semirreboque adulterado, que está carregado com carga de cálcio, permanecerá retido no pátio da PRF km 275 à disposição da 88ª DPC/RJ para a realização dos procedimentos de perícia técnica e exame metalográfico.

Provavelmente este veículo é proveniente de “Furto ou roubo”, porém somente após a perícia poderá ser confirmado qual e o veiculo original e demais fatos e responsabilidades criminais dos envolvidos.