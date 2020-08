PRF recupera carro furtado em BM, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro Volkswagen Gol com placa de Volta Redonda, que estava parado na altura do km 298, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Pólo Industrial, em Resende.

Os policiais rodoviários federais observaram o veículo que estava abandonado sem o volante, sem equipamento de som e sem kit gás. Ao consultar nos sistemas foi confirmado que o veículo era produto de furto ocorrido em 5 de agosto de 2020, no município de Barra Mansa.

Diante da constatação, a ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende para o registro de recuperação do veículo furtado.