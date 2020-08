Volta Redonda chega a 144 mortos por Covid-19.

Cidade confirma mais sete óbitos, chegando a 144 casos registrados nesta quinta

Em áudio divulgado nas redes sociais, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, atualizou os dados registrados da Covid-19, o novo coronavírus, na cidade. São 3.887 casos confirmados e 13.519 notificados como suspeitos. Os curados são 2.294 e 5.584 exames deram negativo. Os óbitos também cresceram na cidade, chegando agora a 144 casos.

Entre os sete óbitos confirmados, estão quatro homens 79, 53, 59 e 37 anos; e três mulheres, de 72, 73 e 75 anos. Desses, apenas um óbito aconteceu na quarta, dia 5. Os outros seis casos estavam aguardando resultado dos exames para confirmação da Covid-19.

Segundo o prefeito Samuca Silva, é importante que todos sigam adotando medidas de proteção a Covid-19. “Continuamos na trincheira da guerra contra o coronavírus. Não podemos relaxar e as medidas de segurança devem ser mantidas. Estamos vendo ainda ruas cheias, aglomerações e até pessoas sem máscaras. Lembro que seguimos com a força-tarefa fiscalizando as atividades econômicas, coibindo excessos e também fiscalizando pessoas sobre o uso de máscaras”, disse o prefeito.

Os eixos de monitoramento condicionantes para a reabertura das atividades econômicas seguem dentro da meta. São eles: o número de casos suspeitos não aumentar mais que 5% por três dias seguidos (1,6% nesta quinta); a ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50% (32%); a ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (18%); o grupo de risco permanecer em isolamento social; uso de máscara obrigatório nas ruas; além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

“Estamos em uma estratégia para transferência de pacientes da rede para o Hospital de Campanha. Isso visa permitir o retorno das cirurgias eletivas nas unidades de urgência e emergência, como São João Batista e Retiro. Também já estão em funcionamento no Hospital de Campanha os dez novos leitos de UTI para casos de coronavírus. Mas reafirmo que precisamos da ajuda de todos”, disse Samuca.