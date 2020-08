VR: Homem fica ferido por explosão durante instalação de gás

Um homem ficou ferido por uma explosão durante a instalação do gás na cozinha de um restaurante em Volta Redonda. O acidente ocorreu na noite da quarta-feira (6). As imagens foram compartilhadas em redes sociais. O acidente aconteceu na cozinha de um estabelecimento no Retiro. A câmera de segurança, que não está com a data atualizada, mostra uma pessoa manuseando a instalação, enquanto outras duas observam. De repente, ocorre uma explosão. As chamas apagam antes da chegada de um homem com um extintor de incêndio.

A vítima sofreu ferimentos no rosto, segundo confirmaram amigos. Socorrido pelos bombeiros, o ferido foi levado para o Hospital São João Batista, mas deve ser transferido para um hospital especializado em tratamento de queimados, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. (Imagens: Redes sociais) Matéria do Foco Regional/Fernando Pedrosa