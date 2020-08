Volta Redonda libera funcionamento das academias de ginástica com normas de prevenção ao novo coronavírus

Decreto Municipal N° 16.266 segue decisão estadual que inclui a região do Médio Paraíba em bandeira amarela de acordo com monitoramento de indicadores da Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda publicou nesta quarta-feira, dia 05, o Decreto Municipal N° 16.266 que permite a reabertura das academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares no município. O documento segue decisão do governo do Estado do Rio de Janeiro, que, após análise do monitoramento dos indicadores relativos à Covid-19, incluiu a região do Médio Paraíba na bandeira amarela. A redução no número de mortes pela doença e a redução nas taxas de ocupação de leitos permitiu a flexibilização. O decreto também prevê medidas rígidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

O funcionamento está liberado a partir desta quinta-feira, dia 06, de 6h às 22h, com obediência às normas de saúde pública e regras sanitárias, por isso, fica proibido o uso de equipamentos de difícil higienização. Os estabelecimentos devem usar o agendamento prévio para garantir a frequência de apenas uma pessoa a cada quatro metros quadrados; os alunos devem lavar as mãos ao chegarem e o álcool 70% deve estar disponível em pontos estratégicos; a toalha deve ser individual; e os leitores biométricos e os bebedouros coletivos não devem ser utilizados.

As academias, ou similares, também são responsáveis por disponibilizar máscara para uso dos funcionários, inclusive dos profissionais de educação física; realizar limpeza e higienização intermitente das máquinas e dos ambientes após o uso; aferir a temperatura dos alunos ao chegarem, utilizando medidores de temperatura infravermelho, proibindo o acesso de pessoas com temperatura acima de 37.5 graus; além de manter desligado aparelhos de climatização, privilegiando a ventilação natural. O decreto também proíbe a frequência de pessoas pertencentes aos grupos de risco, maiores de 60 anos e menores de 10 anos, bem como pessoas com sintomas gripais.

O prefeito Samuca Silva comemorou a possibilidade da flexibilização para que as academias de ginástica voltassem a funcionar, pois, além da questão econômica, o setor está ligado à prevenção à saúde. “Tenho brigado por isso, chegamos a entrar na Justiça, mas, na época, o pedido foi negado. Não é justificável abrir algumas atividades econômicas e manter outras fechadas, desde que todas funcionem dentro das normas sanitárias. É claro que, em caso de agravamento do cenário, teremos que reavaliar a situação. Para que isso não aconteça é fundamental o comportamento consciente da população, o aumento da circulação de pessoas nas ruas não pode impedir a manutenção da capacidade de atendimento na rede de saúde”, afirmou.

O proprietário de uma academia no bairro Morada da Colina, Marcos Vinícius Santana, ficou sabendo do decreto na noite desta quarta-feira, dia 05, e já voltou a funcionar. “Corri para me adaptar às normas. Já tinha o medidor e temperatura e instalei um lavatório para higienização das mãos bem na entrada da academia, além de seguir as outras orientações. Estamos fechados desde meados de março e é gratificante voltar a trabalhar”, contou.

Regiane Reis tem uma academia de ginástica no Santa Cruz e também comemorou a assinatura do decreto. “Tirei o restante da semana para me adequar às novas regras de funcionamento e entrar em contato com os alunos para que também fiquem informados. Na próxima segunda-feira, dia 10, volto a abrir as portas”, disse, ressaltando que os alunos serão os principais beneficiados, já que alguns têm a prática de exercícios físicos como recomendação médica.

Vale lembrar que, assim como acontece em diversos setores do comércio em Volta Redonda, a fiscalização nas academias de ginástica e estabelecimentos similares será intensificada pela força-tarefa multissetorial implantada pela prefeitura. O não cumprimento das normas do decreto implicará na interdição do estabelecimento.