Uma caminhonete pegou fogo na manhã desta sexta-feira nas proximidades do entroncamento da Rodovia do Contorno com a Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. Segundo informações, o fogo iniciou logo após a colisão da caminhonete com um caminhão.

Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e a caminhonete pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. O trânsito ficou congestionado no local.