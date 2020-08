Deputado federal Antônio Furtado contribuiu para a liberação da verba para a compra da ressonância magnética para VR

Equipamento será instalado no Hospital Santa Margarida

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, nesta quinta-feira, (06/08), do evento de formalização do recebimento do recurso federal para a compra de um aparelho de ressonância magnética para a cidade. A emenda foi uma iniciativa dos deputados federais da região, que trabalharam juntos para que a verba fosse destinada.

– Ter esse equipamento é um sonho antigo de todo Sul Fluminense. É um aparelho muito caro, mas decisivo. São imagens em alta definição que poderão, em tempo recorde, diagnosticar problemas como AVC, Mal de Alzheimer. Vai ser determinante para que a população tenha um atendimento rápido e vidas sejam salvas – declarou o deputado.

Para a aquisição do equipamento foi destinado o valor de quase R$7 milhões em recursos federais. Atualmente, a região Sul Fluminense não possui um aparelho para realizar os exames de ressonância magnética para atendimento exclusivo do SUS. Motivo que gera grandes filas de espera e demora para os pacientes que necessitam do exame.

– Conseguimos com muita luta, com muito esforço reunir as condições para destinar o valor necessário para a compra do equipamento. Ele será instalado no Hospital Santa Margarida e vai atender os pacientes do SUS. Vamos continuar trabalhando pelo nosso Estado e nossa região – explicou o deputado Delegado Antonio Furtado.

Na parte da manhã, deputado cumpriu agenda em Barra Mansa

Antes de participar do evento em Volta Redonda, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve em Barra Mansa com o prefeito Rodrigo Drable e a vice-prefeita Fátima Lima durante a entrega de equipamentos para a Escola Estadual Municipalizada Francisco Villela de Andrade, no bairro São Francisco de Assis e na Escola municipal Marcello Drable, no Ano Bom. Na companhia de lideranças do PSL, entre eles Jota Chagas e Roque, ex-vereador, visitou um terreno na Vila Coringa eu pode ser utilizado para construção de um campo de futebol para a comunidade.

– É muito importante que a gente vá a uma situação de problema para buscar uma solução. Vamos poder ter um excelente campo de futebol para que a nossa juventude fique longe das drogas, longe do que não presta. A prefeitura muitas vezes quer fazer, mas esbarra no problema da falta do dinheiro. Eu como deputado Federal pretendo fazer uma destinação de emenda para que ano que vem possamos fazer uma melhoria e transformar esse espaço em um campo melhor – afirmou o parlamentar.