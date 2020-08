Polícia Civil prende suspeitos de tráfico de drogas em Paraty

Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Paraty, sob o comando do delegado Marcelo Russo, prenderam no início da manhã desta sexta-feira, por volta das 7h30min, um homem, de 32 anos, e um jovem, de suspeitos de tráfico de drogas, na Avenida Assembleia de Deus, no bairro Barra Grande, em Paraty.

Os policiais civis receberam uma informação sobre o tráfico e conseguiram dar o flagrante, onde foram apreendidos maconha e cocaína. Os dois foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Paraty.