Operação “A moda Antiga” usa drone e prende dois suspeitos em Valença (RJ)

Policiais civis da 91ª DP (Valença), comandada pelo delegado titular Dr. Carlos César, e policiais militares do 10º Batalhão de Barra do Piraí, com atuação em Valença deflagraram na sexta-feira, uma operação denominada “A Moda Antiga” e prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas, no bairro Pentagna, em Valença.

De posse de um mandado de busca e apreensão os agentes montaram uma operação com inteligência, utilizando drone para filmagens e fotos.

Os agentes utilizaram um cão farejador para tentar encontrar drogas no local. Dos três suspeitos que constavam no mandado de busca e apreensão, os agentes conseguiram prender dois.

Foram apreendidos no local drogas, celulares e uma quantia em dinheiro. A ocorrência foi feita na Delegacia de Polícia, d e Valença (RJ).