Empresário Irineu Nogueira é pré-candidato a prefeito de Itatiaia

O empresário Irineu Nogueira, de 57 anos, pai de três filhos, anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de Itatiaia e já deixou claro que tem um plano de governo para o crescimento do município nos próximos anos.

Ele contou que deixou a casa de sua família ainda adolescente, com apenas 17 anos e que foi marcado pelos conselhos de seu falecido pai, que não tinha formação, mas era sábio nas palavras e sempre lhe dizia para querer só o que era dele, respeitar as pessoas, fazer o que é certo e ser uma pessoa do bem.

O empresário foi para Barbacena (MG) estudar, fez cursos no Senac e iniciou os trabalhos no La Cave Hotel, onde adquiriu experiência em gestão. Seu objetivo na vida era crescer e vencer no município de Itatiaia (RJ).

Hoje, Irineu emprega quase 60 funcionários em Penedo e afirmou que está bem preparado para administrar a cidade, que segundo ele, falta gestão. Sobre a arrecadação do município, Irineu disse que é muito grande, mas, mal gerida.

– Precisamos melhorar a saúde, educação, transporte, saneamento e criar alternativas para qualificar o jovem. A terceira idade tem que tem um acompanhamento e lazer. As crianças necessitam de uma área de lazer. Falta à cidade gestão – finalizou o pré-candidato a prefeito de Itatiaia.