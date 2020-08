Um homem, ainda não identificado, foi atingido por um trem no dia passado na travessia de linha da MRS Logística na divisa de Pinheiral com o distrito de Vargem Alegre (BP), em Barra do Piraí.

Policiais militares estiveram no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de Barra do Piraí.