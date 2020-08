Idoso suspeito de embriaguez ao volante capota na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na tarde deste domingo por volta das 17h40min, para atender um acidente de trânsito (capotamento) ocorrido no km 325, na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Itatiaia.

Os agentes foram até o local e constataram que o condutor, de 73 anos, de uma caminhonete Fiat Strada perdeu o controle e colidiu contra a mureta central vindo a capotar em seguida.

O condutor sofreu ferimentos leves (escoriações no braço direito) sendo atendido e liberado no local pelo Resgate da NovaDutra. Durante fiscalização na documentação, os agentes constataram que a CNH havia vencido em 19 de dezembro de 2019.

Ao ser submetido ao teste etilômetro (bafômetro) o resultado foi de 0,59 mg/L, constatando a embriaguez e caracterizando o crime de trânsito de trânsito. Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao idoso e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos de praxe; onde o delegado arbitrou a fiança em R$ 1,5 mil. Como o veículo não tinha restrições, foi liberado para familiares do idoso.

Além da prisão, dos danos no veículo provocados pelo acidente, foram aplicadas as multas por embriaguez ao volante e pela CNH vencida, totalizando o valor de R$ 3.228,17.

Na DP o idoso alegou que estava comemorando o Dia dos Pais na casa do filho em Itatiaia e estava retornando para sua casa. O acidente ocorreu na altura do km 327 da Dutra, na margem da rodovia no sentido RJ. Ele disse que havia consumido apenas duas latas de cerveja, que perdeu o controle do veículo, vindo a colidir contra a mureta e quando percebeu, havia capotado.