Jovem é preso com grande quantidade de drogas no bairro Cotiara

Um jovem, de 23 anos, foi preso neste domingo, suspeito de tráfico de drogas, em uma casa na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Os policiais fizeram a abordagem e apreenderam dentro da casa do suspeito 927 pinos de cocaína, 17 sacolés da mesma droga, e um saco contendo 135 gramas do entorpecente.

Além da cocaína, os agentes apreenderam 75 pedras de crack, 500 sacolés para embalar drogas, duas balanças de precisão e um celular. Uma mulher, de 25 anos, que também estava na casa, foi levada à delegacia. Ela foi ouvida e liberada, enquanto o suspeito foi preso pelo crime. (Foto: PM/Divulgação)