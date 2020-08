MPRJ manifesta pesar pela morte dos 100 mil brasileiros por Coronavírus

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) manifesta seu profundo pesar pelas 100 mil mortes causadas pela pandemia de Covid-19 no Brasil e transmite suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas, lamentando a triste marca registrada.

Desde o início da pandemia, o MPRJ tem trabalhado incansavelmente na defesa dos direitos da população do estado e atuado de forma célere, na esfera judicial ou extrajudicial, incrementando o agir proativo e preventivo no enfrentamento à pandemia. Nesse sentido, têm sido adotadas medidas legais nas áreas de Saúde, Educação, Cidadania, Criminal, Segurança Pública, Infância e Juventude, entre outras.

Alerta em sua missão na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o MPRJ presta ainda a sua solidariedade aos profissionais da saúde e aos trabalhadores de serviços essenciais que estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia.