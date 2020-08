Polícia é recebida a tiros no bairro Belmonte, em Volta Redonda

Policiais militares foram verificar uma informação sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na noite deste sábado, numa área de mata, nas proximidades da Rua São João da Barra, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os policiais foram até o local e ficaram de campana observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Os quatro suspeitos ao perceberem a presença dos policiais fizeram vários disparos de arma de fogo contra as viaturas e fugiram por uma área de mata. Houve o revide, mas ninguém foi preso.

Durante diligências nas proximidades, uma adolescente e uma mulher, de 34 anos, resistiram para permitir a entrada dos agentes. Com a entrada franqueada pela dona da casa e pela adolescente, os policiais entraram e nada de ilícito foi encontrado.

Dentro da residência os policiais observaram gaiolas com aves silvestres, sem a anilha e autorização do Ibama para a criação dos animais. A mulher e a adolescente foram encaminhadas para a Delegacia de Volta Redonda. Depois de prestar depoimento, a mulher foi autuada por manter as aves dentro de gaiolas. Elas foram ouvidas e liberadas em seguida.