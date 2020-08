Pré-candidato a vereador defende a participação popular na elaboração de projetos

O sindicalista Sebastião Paulo de Assis está licenciado do seu cargo de presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, para concorrer às eleições para vereador de Volta Redonda. Ele é conhecido no meio sindical por atuar em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos reajustes salariais, das garantias de segurança e saúde nos locais de trabalho.

O pré-candidato também tem participação em vários movimentos sociais e populares, pois acredita na força de mobilização e organização da população para criar novos serviços de qualidade, para gerar empregos e renda.

Sebastião Paulo chegou em Volta Redonda com 14 anos, vindo de Jataí, Goiás, com a família. Morou em vários regiões do município como Aero, Vila Mury, Volta Grande e hoje é morador no bairro Eucaliptal. Trabalhou em empresas como Repol, Ipiranga Pinturas, Modular Móveis e Ormec Engenharia (FCM), sendo que nessa última foi eleito cipista na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e também diretor do sindicato.

Foram nos anos 90 que ele iniciou sua trajetória como ativista no sindicato, passando pelos cargos de diretor-adjunto e secretário-geral. Atualmente, presidente licenciado em seu segundo mandato.

– Tenho muita satisfação de ser presidente licenciado de um sindicato com 74 anos de existência, que não abre mão de lutar pela defesa dos direitos, empregos, salários e benefícios dos trabalhadores – comenta.

O pré-candidato diz que pretende atuar em todas as áreas, fiscalizando e criando mecanismos para promover a participação popular na elaboração de projetos. Neste sentido, as propostas estão sendo elaboradas.