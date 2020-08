PRF flagra condutor de moto embriagado após fugir da fiscalização na Lúcio Meira

O condutor de uma motocicleta Honda CG (preta) com placa de Volta Redonda, conduzido por um jovem, de 20 anos, e um carona, de 24 anos, não atendeu a ordem de parar determinada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 275, da Rodovia BR-393 (Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

A ocorrência se deu por volta das 11h50min, deste domingo e o motociclista. Ao tentar fugir dos agentes o motoqueiro quase atropelou um policial rodoviário federal. Ele acessou as ruas dos bairros Lindeiros, cometendo várias infrações de trânsito, colocando em risco a vida dele e de terceiros. Ele quase atropelou vários pedestres e da própria equipe da PRF.

Nas proximidades do km 279, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) o condutor perdeu o controle e tombou com a motocicleta. Ninguém ficou ferido. Durante abordagem o condutor da moto disse que não possuía habilitação e o licenciamento do veículo estava atrasado.

Após o teste do etilômetro (bafômetro), foi constatado também que o condutor havia ingerido bebida alcoólica. Diante dos fatos, condutor e passageiro foram encaminhamos para na 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí para os procedimentos legais.

Após autuações previstas em lei, a motocicleta foi retida no pátio PRF para devida regularização.